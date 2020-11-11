​Мората недоволен работой ВАР при фиксации офсайдов

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората высказался по поводу офсайдов в футболе. В недавнем матче Лиги чемпионов против «Барселоны» испанец забил трижды, но все голы были отменены из-за «вне игры».

«За один год я забил 13 голов из офсайдов. Может быть, если бы у меня были более короткие ноги, офсайдов было бы меньше…

В матче Лиги чемпионов мои плечи были на сорок сантиметров позади Ленгле, но гол отменили из-за линии по локтю. Я не понимаю, почему ВАР так решил, ведь если бы я забил локтем, гол не засчитали бы.

ВАР также ставил линию по плечу, но какой в этом смысл? Сколько голов в год можно забить плечом? Я понимаю, если ступня «вне игры», но плечо… В любом случае, нет смысла жаловаться, так как я могу только продолжать работать и стараться забивать больше. Буду стараться выжидать ещё секунду, прежде чем начинать забег», - сказал Мората El Partidazo de Cope.