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Чемпионат Германии. Бундеслига

Геррейру согласовал с «Баварией» последние детали контракта

10 Июня 2023 • 15:08 Комментировать

Крайний защитник Рафаэл Геррейру согласовал с мюнхенской «Баварией» последние детали своего контракта. По информации от Bild, официальное объявление о трансфере португальца является лишь вопросом времени.

Напомним, Геррейру присоединится к «Баварии» на правах свободного агента из стана прямого конкурента мюнхенцев в лице дортмундской «Боруссии». Вместо португальца «шмели» бесплатно подписали Рами Бенсебаини из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Геррейру стал самым результативным защитником прошлого розыгрыша Бундеслиги, записав на свой актив 4 гола и 12 ассистов. Португалец провёл 7 сезонов в составе «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария трансферы футбола - лето 2023 Рафаэл Геррейру
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