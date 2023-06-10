Геррейру согласовал с «Баварией» последние детали контракта

Крайний защитник Рафаэл Геррейру согласовал с мюнхенской «Баварией» последние детали своего контракта. По информации от Bild, официальное объявление о трансфере португальца является лишь вопросом времени.

Напомним, Геррейру присоединится к «Баварии» на правах свободного агента из стана прямого конкурента мюнхенцев в лице дортмундской «Боруссии». Вместо португальца «шмели» бесплатно подписали Рами Бенсебаини из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Геррейру стал самым результативным защитником прошлого розыгрыша Бундеслиги, записав на свой актив 4 гола и 12 ассистов. Португалец провёл 7 сезонов в составе «Боруссии».