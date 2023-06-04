Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» близка к топ-трансферу

04 Июня 2023 • 08:51 Комментировать

Португальский защитник Рафаэл Геррейру, покинувший дортмундскую «Боруссию» в статусе свободного агента, переходит в мюнхенскую «Баварию». Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

За последние несколько дней чемпион Германии значительно продвинулся в переговорах с 29-летним латералем. В трансфере Геррейру лично заинтересован главный тренер команды Томас Тухель, который работал с португальцем в Дортмунде.

Рафаэл защищал цвета «Боруссии» с 2016 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 36 поединках во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 14 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария трансферы футбола - лето 2023 Рафаэл Геррейру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» пытается перехватить Райса у «Арсенала»
08:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» близка к топ-трансферу
03 Июня
20:30 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:06 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Влахович нужен «Баварии», он напоминает мне молодого Лукаку»
15:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет заработать 90 млн евро за счёт продажи двух игроков
15:34 · Германия. Бундеслига
Беллингему ищут жильё в Мадриде – трансфер в «Реал» не за горами
13:52 · Англия. Премьер-лига
Собослаи сделал неожиданный выбор, отказав «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу» 1
12:41 · Германия. Бундеслига
Раскрыта сумма трансфера Беллингема в «Реал» 3
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» интересуется полузащитником «Арсенала»
10:14 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Атлетико» поборются за Геррейру
02 Июня
21:25 · Германия. Бундеслига
Гётце продлил контракт с «Айнтрахтом» официально
17:25 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» объявила об уходе Фарке
16:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» придумал, как повысить шансы на переход Гвардиола
15:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложит за Влаховича 55-60 млн евро, «Ювентус» потребует больше
14:18 · Россия. Премьер-лига
Крал перешёл в клуб Лиги чемпионов – его контракт принадлежит «Спартаку» официально
Все новости
Рекомендуем