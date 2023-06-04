«Бавария» близка к топ-трансферу

Португальский защитник Рафаэл Геррейру, покинувший дортмундскую «Боруссию» в статусе свободного агента, переходит в мюнхенскую «Баварию». Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

За последние несколько дней чемпион Германии значительно продвинулся в переговорах с 29-летним латералем. В трансфере Геррейру лично заинтересован главный тренер команды Томас Тухель, который работал с португальцем в Дортмунде.

Рафаэл защищал цвета «Боруссии» с 2016 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 36 поединках во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 14 результативных передач.