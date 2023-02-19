Нагельсманн объяснил раннюю замену Мюллера

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн объяснил причину замены форварда Томаса Мюллера в начале матча против менхенгладбахской «Боруссии» (2:3).

«Это было неприятное решение. Мне было жаль убирать Мюллера, однако команде нужен бы темп после удаления, а Чупо-Мотинг остался для игры на стандартах. Это отстой, но пришлось так поступить. Мы пока не общались с Томасом на эту тему», - передает слова главного тренера команды Bayern & Germany.

Напомним, что «Бавария» осталась вдесятером после удаления французского защитника Дайо Упамекано на восьмой минуте первого тайма.