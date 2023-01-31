​«Исключено»: В «Карабахе» не допускают трансфер Лунёва

В «Карабахе» снова высказались о возможном переходе в клуб голкипера Андрея Лунёва. Сделал это Гюндюз Аббасзаде – пресс-атташе «скакунов».

«Ранее трансфер Лунёва в «Карабах» был возможен, но сейчас это исключено», - высказался представитель азербайджанского клуба, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Андрей Лунёв сейчас выступает за «Байер», где является вторым вратарём после Лукаша Градецки. В сезоне 2022/2023 российский голкипер провёл за леверкузенцев только один официальный матч.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 31-летнего Андрея Лунёва в 1,5 миллиона евро.