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​«Исключено»: В «Карабахе» не допускают трансфер Лунёва

31 Января 2023 • 14:37 Комментировать

В «Карабахе» снова высказались о возможном переходе в клуб голкипера Андрея Лунёва. Сделал это Гюндюз Аббасзаде – пресс-атташе «скакунов».

«Ранее трансфер Лунёва в «Карабах» был возможен, но сейчас это исключено», - высказался представитель азербайджанского клуба, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Андрей Лунёв сейчас выступает за «Байер», где является вторым вратарём после Лукаша Градецки. В сезоне 2022/2023 российский голкипер провёл за леверкузенцев только один официальный матч.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 31-летнего Андрея Лунёва в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Трансферы футбола - зима 2023 Байер
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