Хёнесс оценил игру «Баварии» в 2023 году

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался об игре команды после возобновления чемпионата Германии.

«Меня разочаровала игра команды в первых нескольких матчах. Я жду значительного улучшения, если учитывать цели, которые мы ставим перед собой», - передает слова Хёнесса Sky Sports.

В первых трех поединках чемпионата Германии текущего года подопечные Юлиана Нагельсманна трижды сыграли вничью со счетом 1:1.

По итогам 18 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 37 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

Следующий матч в чемпионате мюнхенцы проведут против «Вольфсбурга» 5 февраля.