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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аталанта» ведёт переговоры с игроком «Боруссии» Шульцем

31 Января 2023 • 06:21 Комментировать

Клуб чемпионата Италии «Аталанта» ведёт переговоры с представителями защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шульца. Об этом сообщает Sport1.

«Чёрно-синие» заинтересованы в заключении соглашения до закрытия текущего трансферного окна, однако до сих пор неизвестно будет ли осуществлён трансфер.

Контракт Нико Шульца с «чёрно-жёлтыми» заключен до 2024 года. С момента перехода в дортмундскую команду в 2019 году спортсмен выходил на поле 61 раз во всех соревнованиях.

В настоящий момент и «Аталанта», и «Боруссия» располагаются на чётвёртых позициях своих национальных чемпионатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Боруссия Дортмунд Нико Шульц Трансферы футбола - зима 2023
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