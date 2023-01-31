«Аталанта» ведёт переговоры с игроком «Боруссии» Шульцем

Клуб чемпионата Италии «Аталанта» ведёт переговоры с представителями защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шульца. Об этом сообщает Sport1.

«Чёрно-синие» заинтересованы в заключении соглашения до закрытия текущего трансферного окна, однако до сих пор неизвестно будет ли осуществлён трансфер.

Контракт Нико Шульца с «чёрно-жёлтыми» заключен до 2024 года. С момента перехода в дортмундскую команду в 2019 году спортсмен выходил на поле 61 раз во всех соревнованиях.

В настоящий момент и «Аталанта», и «Боруссия» располагаются на чётвёртых позициях своих национальных чемпионатов.