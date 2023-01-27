Зинедин Зидан уже больше полутора лет находится без работы. Многие ожидали увидеть его у руля сборной Франции, но после выхода команды в финал чемпионата мира контракт с Дидье Дешамом был пролонгирован. Вероятно, Зидану придётся искать новое место работы на клубном уровне.

Как сообщает RMC Sport, Зинедин Зидан открыт к работе в четырёх европейских грандах. В этом списке находятся итальянский «Ювентус», немецкая «Бавария», испанский «Реал» и французский «ПСЖ».

Стоит сказать, что Зинедин Зидан провёл на тренерском мостике «Реала» уже два периода. У руля «сливочных» француз трижды выигрывал Лигу чемпионов.