Грифо стал лучшим итальянским бомбардиром за всю историю Бундеслиги

В матче одиннадцатого тура немецкого чемпионата «Фрайбург» принимал дома бременский «Вердер» и сумел победить, забив два гола во втором тайме. Второй мяч с пенальти забил итальянский нападающий Винченцо Грифо - после его гола бременцы прекратили сопротивление.

Для Грифо, который выступает за «Фрайбург» с 2019 года, это был 39-й гол за все время выступлений в Бундеслиге, и он обошел по количеству мячей Луку Тони, став самым результативным итальянским бомбардиром в высшей лиге немецкого футбола.

В следующем туре «Фрайбург» сыграет на выезде с «Шальке», этот матч состоится в следующее воскресенье, 30 октября.