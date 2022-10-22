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Чемпионат Германии. Бундеслига

Грифо стал лучшим итальянским бомбардиром за всю историю Бундеслиги

22 Октября 2022 • 22:00 Комментировать
Фрайбург
2:0
Вердер
окончен

В матче одиннадцатого тура немецкого чемпионата «Фрайбург» принимал дома бременский «Вердер» и сумел победить, забив два гола во втором тайме. Второй мяч с пенальти забил итальянский нападающий Винченцо Грифо - после его гола бременцы прекратили сопротивление.

Для Грифо, который выступает за «Фрайбург» с 2019 года, это был 39-й гол за все время выступлений в Бундеслиге, и он обошел по количеству мячей Луку Тони, став самым результативным итальянским бомбардиром в высшей лиге немецкого футбола.

В следующем туре «Фрайбург» сыграет на выезде с «Шальке», этот матч состоится в следующее воскресенье, 30 октября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Лука Тони Винченцо Грифо
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