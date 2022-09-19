Загаду подписал контракт со «Штуттгартом»

Французский защитник Дан-Аксель Загаду подписал контракт с немецким «Штуттгартом», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до 2026 года. 23-летний футболист подписал контракт с клубом на правах свободного агента.

О том, что Загаду может подписать контракт со «Штуттгартом», ранеесообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Минувшим летом у Загаду закончился контракт с дортмундской «Боруссией», за которую он выступал с 2017 года. После этого защитника сватали в итальянскую «Рому», однако переход так и не состоялся.

В текущем сезоне Бундеслиги «Штуттгарт» набрал только пять очков в семи встречах. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице.