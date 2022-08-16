Ройс раскритиковал трансферную политику «Боруссии»

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс раскритиковал трансферную политику своего клуба.

«Было обидно наблюдать, как мы растим будущих звезд, которые через три-четыре года уходят. За нас играли Гётце, Дембеле, Санчо, Гюндоган, Холанн… Если бы они продолжили выступать за «Боруссию», то мы могли бы многого добиться в Европе.

Однако я понимаю, что это футбольный бизнес. Каждый клуб преследует свои цели», - передает слова игрока De Sports Yahoo.

«Боруссия» с двух побед стартовала в новом сезоне чемпионата Германии и с шестью баллами занимает второе место в турнирной таблице.