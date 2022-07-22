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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» перехватил трансферную цель «Баварии» и «Манчестер Юнайтед»

22 Июля 2022 • 08:13 Комментировать

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум переходит в «РБ Лейпциг», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. В скором времени о сделке будет объявлено официально.

Ранее об интересе к Рауму заявляли мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед», однако до конкретных переговоров дело не дошло.

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги 24-летний защитник провел 32 встречи, записав на свой счет три забитых мяча и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Давид Раум
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