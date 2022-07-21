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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-игрок «Ювентуса»: Миранчуку подойдёт Бундеслига

21 Июля 2022 • 19:22 Комментировать

Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтулаев считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук хорошо подойдёт клубу из Бундеслиги.

«Мне всегда казалось, что по характеру он футболист, который бы хорошо вписался в Бундеслигу. Скажем, в команду из первой шестерки», — заявил Зейтулаев «РБ Спорту».

Эксперт рассказал, что в Германии другое отношение к футболу, возможно, Миранчуку будет легче там в психологическом плане, но нужно смотреть, чего хочет сам футболист.

Напомним, что 26-летний футболист перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. В минувшем сезоне он принял участие в 25 встречах во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Бундеслига Алексей Миранчук Ильяс Зейтулаев
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