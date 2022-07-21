Экс-игрок «Ювентуса»: Миранчуку подойдёт Бундеслига

Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтулаев считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук хорошо подойдёт клубу из Бундеслиги.

«Мне всегда казалось, что по характеру он футболист, который бы хорошо вписался в Бундеслигу. Скажем, в команду из первой шестерки», — заявил Зейтулаев «РБ Спорту».

Эксперт рассказал, что в Германии другое отношение к футболу, возможно, Миранчуку будет легче там в психологическом плане, но нужно смотреть, чего хочет сам футболист.

Напомним, что 26-летний футболист перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. В минувшем сезоне он принял участие в 25 встречах во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять ассистов.