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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии»: «Бундеслига станет привлекательнее после трансферов Мане и де Лихта»

21 Июля 2022 • 07:14 Комментировать (1)

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о трансферах защитника Маттайса де Лихта и нападающего Садио Мане. Игроки было куплены этим летом у «Ювентуса» и «Ливерпуля» соответственно.

«Де Лихт давно был игроком нашей мечты. Он находился во главе нашего трансферного шорт-листа. Очень рады подписать его. Маттайс станет важным звеном в построении нового проекта.

В лице Мане и де Лихта мы приобрели двух высококлассных звезд. После таких трансферов наш чемпионат станет намного привлекательнее», - передает слова руководителя пресс-служба клуба.

Трансфер де Лихта обошелся «Баварии» в 67 миллионов евро. За Мане немецкий чемпион заплатил 35 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Маттайс де Лихт Герберт Хайнер
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