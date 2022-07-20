Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Де Лихт рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Баварию»

20 Июля 2022 • 16:51 Комментировать

Накануне трансферная сага с Маттайсом де Лихтом в главной роли завершилась – голландский защитник подписал долгосрочный контракт с «Баварией». Теперь де Лихт назвал того, кто советовал ему перейти в мюнхенский клуб.

«В начале лета я обсуждал своё будущее с Луи ван Галем. Он говорил только хорошие слова в адрес «Баварии». Он похвалил их философию и сказал, что если я поеду в Мюнхен, то полюблю этот клуб», - рассказал де Лихт в интервью Bild.

Луи ван Галь тренировал «Баварию» в 2009-2011 годах. Под руководством голландского тренера мюнхенцы становились чемпионами Германии, а также завоевали Кубок и Суперкубок страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Луи Ван Галь Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
16:56 · Германия. Бундеслига
​Де Лихт высказался о Нагельсманне
16:51 · Германия. Бундеслига
​Де Лихт рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Баварию»
15:40 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет усилиться защитником «РБ Лейпцига»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Мане, Салах и Менди – претенденты на звание игрока года в Африке
14:25 · Англия. Премьер-лига
Кейта: «Будет приятно вернуться в Лейпциг»
12:48 · Германия. Бундеслига
Суарес может перейти в клуб из Бундеслиги
12:46 · Германия. Бундеслига
«Милан» интересуется защитником франкфуртского «Айнтрахта»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг поддержал Алле после сообщений о его болезни
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» предложила своего игрока «Арсеналу»
11:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с ещё одним кандидатом на позицию центрального защитника
10:53 · Англия. Премьер-лига
Новичок АПЛ усилится защитником «Вольфсбурга»
10:00 · Германия. Бундеслига
Переход де Лихта стал вторым по стоимости в истории «Баварии»
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова отпустить Павара в аренду, француз интересен трём клубам
09:46 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис: «Мне нужно быть более разговорчивым на поле»
08:46 · Германия. Бундеслига
«Милан» обозначил следующую трансферную цель
Все новости
Рекомендуем