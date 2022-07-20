​Де Лихт рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Баварию»

Накануне трансферная сага с Маттайсом де Лихтом в главной роли завершилась – голландский защитник подписал долгосрочный контракт с «Баварией». Теперь де Лихт назвал того, кто советовал ему перейти в мюнхенский клуб.

«В начале лета я обсуждал своё будущее с Луи ван Галем. Он говорил только хорошие слова в адрес «Баварии». Он похвалил их философию и сказал, что если я поеду в Мюнхен, то полюблю этот клуб», - рассказал де Лихт в интервью Bild.

Луи ван Галь тренировал «Баварию» в 2009-2011 годах. Под руководством голландского тренера мюнхенцы становились чемпионами Германии, а также завоевали Кубок и Суперкубок страны.