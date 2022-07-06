«Бавария» не уверена в платежеспособности «Барселоны» по трансферу Левандовски

«Бавария» не хочет продавать нападающего Роберта Левандовски, потому что не уверена в том, что «Барселона» сможет выплатить полную сумму. Об этом говорится в недавнем отчете The Athletic.

Мюнхенский клуб требует заплатить за Левандовски всю сумму сразу, «Барселона» намерена расплачиваться за футболиста частями. По словам журналистов The Athletic, руководство «Баварии» не уверено в том, что каталонский клуб будет платежеспособен в следующие год-два. Именно эта причина удерживает «Баварию» от завершения сделки.

Ранее сообщалось, что на этой неделе каталонцы собираются сделать еще одно предложение по польскому нападающему.

В прошедшем сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.