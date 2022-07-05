Тедеско – о Лаймере: «Он наш игрок, и мы на него рассчитываем»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско высказался о полузащитнике Конраде Лаймере.

«Конни чувствует здесь себя хорошо. Он наш игрок, и мы на него рассчитываем. Но, конечно, если будет возможен переезд, мы не будем ждать до 28 августа. Есть дедлайн», — приводит слова Тедеско Sky Sport.

Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Баварии» и «Манчестер Юнайтеда».

Лаймер выступает за «быков» с 2017 года. Контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Всего 25-летний австриец провёл за немецкий клуб 160 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 18 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 28 млн евро.