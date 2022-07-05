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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лихт дал согласие на переход в «Баварию»

05 Июля 2022 • 13:51 Комментировать

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт дал согласие на переход в мюнхенскую «Баварию». Журналист Керри Хау сообщает, что немецкий клуб получил устное согласие от нидерландца на летний переход.

Отмечается, что переговоры между «Баварией» и «Ювентусом» должны стартовать в ближайшее время. По сведениям источника, если де Лихт и не перейдёт в «Баварию», проблема будет в сумме компенсации, а не в зарплате.

Напомним, что «Ювентус» хочет за своего футболиста 80-90 миллионов евро. За всю свою историю «Бавария» провернула лишь два трансфера дороже 50 миллионов евро: Лерой Сане стоил клубу 60 миллионов, а Люка Эрнандес – 80.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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