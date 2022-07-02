Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы уже благодарны Левандовски»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь ответил на вопрос журналистов о ходе переговоров с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски.

«Барселона» усиленно пытается купить 33-летнего поляка, но раз за разом получает отказ от мюнхенцев, несмотря на желание самого игрока отправиться в Каталонию.

«Левандовски – игрок «Баварии», и я предпочитаю не распространяться об этой ситуации, – сказал Лапорта. – Мы очень рады, что Роберт хочет присоединиться к нам. Мы благодарны ему уже за сам факт того, что ему так интересен переход в «Барселону», – заявил президент «сине-гранатовых».

«Бавария» планирует выручить с продажи Левандовски более 50 млн евро.