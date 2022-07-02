Яя Туре назвал своего обладателя «Золотого мяча» - это не Бензема

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре назвал футболиста, за которого будет болеть в голосовании за «Золотой мяч». Свое предпочтение ивуариец отдал сенегальцу Садио Мане.

«Садио играл почти во всех матчах, он очень редко травмируется. Мане – отличный парень, я хорошо знаком с ним. Желаю ему всего самого лучшего.

Очень надеюсь, что именно он выиграет «Золотой мяч», а не просто финиширует на высоком месте», - передает слова Туре RFI.

В летнее трансферное окно Мане сменил клубную прописку. Сенегальский форвард перешел из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию».