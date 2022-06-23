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Чемпионат Германии. Бундеслига

Трансфер Мане стал вторым самым дорогим в истории Бундеслиги

23 Июня 2022 • 16:10 Комментировать

Сенегальский вингер Садио Мане официально был представлен игроком «Баварии».

По информации Transfermarkt, команда из Мюнхена заплатила «Ливерпулю» за футболиста 32 миллиона евро. Трансферная стоимость 30-летнего сенегальца составляет 70 миллионов евро.

Таким образом, этот переход стал вторым самым дорогим приобретением клубов из чемпионата Германии. В сезоне-2020/21 «Бавария» осуществила трансфер нападающего Лероя Сане, который на тот момент стоил 80 миллионов евро. «Бавария» приобрела футболиста за 60 миллионов евро.

Контракт Мане с «Баварией» рассчитан на три года.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Бундеслига Садио Мане
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