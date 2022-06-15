«РБ Лейпциг» назвал грандам стоимость Нкунку

«РБ Лейпциг» вряд ли сможет удержать в команде французского голеадора Кристофера Нкунку, а потому обозначил сумму, за которую будет готов расстаться со своим лидером.

По информации Independent, немецкий топ-клуб намерен выручить с трансфера атакующего полузащитника 100 миллионов евро. Среди потенциальных покупателей значатся лондонский «Арсенал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Нкунку продемонстрировал отличную результативность, отметившись 35 голами и 19 результативными передачами в 50 поединках. Его действующий контракт с «быками» рассчитан до середины 2024 года.