«Бавария» не станет удерживать нападающего Чупо-Мотинга

«Бавария» не будет стоять на пути у Эрика Чупо-Мотинга, если тот решит уйти из клуба этим летом.

Соглашение 33-летнего нападающего истекает в следующем году, но мюнхенцы готовы к расставанию уже этим летом. Чупо-Мотинг получил предложение от катарского клуба, «Бавария» продаст камерунца, если покупатели обеспечат приемлемую компенсацию за трансфер, сообщает издание Bild.

Эрик Чупо-Мотинг забил девять голов в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах прошедшего сезона. Также на счету опытного форварда, защищающего цвета мюнхенского гранда с 2020 года, пять результативных передач.