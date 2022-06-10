Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не станет удерживать нападающего Чупо-Мотинга

10 Июня 2022 • 00:41 Комментировать

«Бавария» не будет стоять на пути у Эрика Чупо-Мотинга, если тот решит уйти из клуба этим летом.

Соглашение 33-летнего нападающего истекает в следующем году, но мюнхенцы готовы к расставанию уже этим летом. Чупо-Мотинг получил предложение от катарского клуба, «Бавария» продаст камерунца, если покупатели обеспечат приемлемую компенсацию за трансфер, сообщает издание Bild.

Эрик Чупо-Мотинг забил девять голов в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах прошедшего сезона. Также на счету опытного форварда, защищающего цвета мюнхенского гранда с 2020 года, пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
00:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не станет удерживать нападающего Чупо-Мотинга
09 Июня
21:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» высмеял «Баварию» из-за ситуации с Мане 5
21:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Боруссия» поспорят за крайнего защитника сборной Хорватии
20:48 · Англия. Премьер-лига
Месси упустил лидерство в списке лучших ассистентов последних лет
20:19 · Германия. Бундеслига
«Бавария» назвала условие, при котором отпустит Левандовски в «Барселону» 2
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» вступила в борьбу за Кунде
15:59 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Байера» Рольфес: «Мы хотим, чтобы Диаби играл за нас как можно дольше»
12:51 · Германия. Бундеслига
Кайседо и Чупо-Мотинг получили щедрые предложения от катарских клубов
10:43 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» довольны словами Левандовски о «Баварии»
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» снизил запросы по Мане
09:22 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» хочет подписать защитника «Вольфсбурга»
02:14 · Англия. Премьер-лига
Футболист дортмундской «Боруссии» предложен «Арсеналу»
01:46 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны» поблагодарил Левандовски 1
08 Июня
21:07 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» хочет продлить контракт со своим лидером
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не примет предложение по Мане ниже названной суммы
Все новости
Рекомендуем