Влахович поможет «Ювентусу» в подписании лучшего игрока Лиги Европы

Туринский «Ювентус» планирует усилить среднюю линию команды полузащитником сборной Сербии и франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем.

По сообщениям Footmercato, итальянский гранд готов заплатить за футболиста порядка 15 миллионов евро. Именно такую клаузулу выставило руководство немецкого клуба за трансфер Филипа. Участие в переговорах должен принять соотечественник Костича, форвард Душан Влахович.

Срок действующего контракта хавбека с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2023 года. Добавим, что Филип был признан лучшим футболистом Лиги Европы минувшего сезона.