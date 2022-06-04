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Чемпионат Германии. Бундеслига

Влахович поможет «Ювентусу» в подписании лучшего игрока Лиги Европы

04 Июня 2022 • 10:56 Комментировать

Туринский «Ювентус» планирует усилить среднюю линию команды полузащитником сборной Сербии и франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем.

По сообщениям Footmercato, итальянский гранд готов заплатить за футболиста порядка 15 миллионов евро. Именно такую клаузулу выставило руководство немецкого клуба за трансфер Филипа. Участие в переговорах должен принять соотечественник Костича, форвард Душан Влахович.

Срок действующего контракта хавбека с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2023 года. Добавим, что Филип был признан лучшим футболистом Лиги Европы минувшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Филип Костич Душан Влахович
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