Магат заявил, что не чувствовал поддержки в «Герте»

Опытный немецкий наставник Феликс Магат прокомментировал журналистам своё увольнение из берлинской «Герты».

Магат заявил, что, как и его предшественник, он совершенно не чувствовал никакой поддержки в берлинской команде. Опытный специалист отметил, что в «Герте» была своя атмосфера, где каждый занимался своим делом, хотя нужно было объединиться для того, чтобы достичь своей цели и сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, что в стыковых матчах футболисты «Герты» под руководством Магата сумели сохранить прописку в Бундеслиге, но после этого боссы берлинского клуба отправили тренера в отставку.