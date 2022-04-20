«Атлетико» может подписать полузащитника «Баварии»

Мадридский «Атлетико» этим летом может подписать контракт с австрийским полузащитником мюнхенской «Баварии» Марселем Забитцером.

Как сообщает издание Bild, 28-летний австрийский футболист хотел бы в ближайшее время покинуть мюнхенскую команду, так как его отношения с тренером Юлианом Нагельсманном оставляют желать лучшего. Подписать Забитцера хотел бы мадридский «Атлетико». За Марселя боссы «Баварии» планируют получить около 15 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Марсель Забитцер провёл в немецкой лиге в составе «Баварии» 22 матча и отметился одним забитым мячом.