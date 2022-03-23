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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не может определиться с выбором защитника

23 Марта 2022 • 10:20 Комментировать

«Бавария» не уверенна в правильности приобретении Гинтера.

«Бавария» не уверенна в защитнике мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиасе Гинтере на 100%. Об этом сообщает издание Bayern&Germany в своей социальной сети.

По информации источника, Гинтер привлекателен баварскому клубу своими требованиями по зарплате в €8 млн, что в два раза меньше запросов защитника «Челси» Антонио Рюдигера, однако в Баварии всё ещё сомневаются в целесообразности этого трансфера.

В текущем сезоне 28-летний немец провёл за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттиас Гинтер Антонио Рюдигер
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