«Бавария» не может определиться с выбором защитника

«Бавария» не уверенна в правильности приобретении Гинтера.

«Бавария» не уверенна в защитнике мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиасе Гинтере на 100%. Об этом сообщает издание Bayern&Germany в своей социальной сети.

По информации источника, Гинтер привлекателен баварскому клубу своими требованиями по зарплате в €8 млн, что в два раза меньше запросов защитника «Челси» Антонио Рюдигера, однако в Баварии всё ещё сомневаются в целесообразности этого трансфера.

В текущем сезоне 28-летний немец провёл за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт истекает предстоящим летом.