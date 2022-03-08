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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» присматривается к австрийскому нападающему в случае ухода Левандовски

08 Марта 2022 • 00:24 Комментировать

Саша Калайджич может заменить польскую суперзвезду, но цена может оказаться непомерно высокой.

Контракт Роберта Левандовски заканчивается следующим летом и «Бавария» пока не сделала официально предложения польскому форварду.

В связи с этим, всё больше растут слухи о уходе Левандовски из клуба. И одним из вариантов его замены немецкие журналисты рассматривают нападающего «Штутгарта» Сашу Калайджича.

24-летний австрийский нападающий поразил Бундеслигу в прошлом сезоне, забив 16 голов и отдав 6 результативных передач.

Сообщается, что интерес к игроку также проявили «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Однако, руководство «Штутгарта» уже заявило, что не отпустит форварда менее, чем за 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт
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