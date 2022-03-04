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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «Байера» рассказал, почему Азмун не выходит на поле

04 Марта 2022 • 16:10 Комментировать

Наставник немецкого «Байера» Джерардо Сеоане рассказал о том, почему иранский форвард клуба Сердар Азмун не появляется на поле. Слова специалиста передает пресс-служба команды.

По словам Сеоане, Азмун продолжает восстанавливаться после травмы. На текущий момент у него нет никаких жалоб, и он принимает участие в тренировках.

При этом тренер считает, что на данный момент иранский футболист еще не достиг необходимых кондиций для того, чтобы выходить на поле.

Сеаоне считает, что Азмуну нужно провести еще несколько тренировок перед тем, как возобновить игры.

Напомним, что Сердар Азмун перешел в «Байер» из питерского «Зенита».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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