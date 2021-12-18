Калиниченко: «Ну какой Месси в этом году? Левандовски однозначно!»

Бывший футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на достижение форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. 33-летний поляк отметился голом в матче с «Вольфсбургом» (4:0) и побил рекорд Герда Мюллера по забитым мячам за календарный год в немецком чемпионате.

«Ну какой Месси в этом году? Левандовски однозначно», - выразил несогласие с итогами голосования за «Золотой мяч» Калиниченко в своем твиттер-аккаунте.

Благодаря вчерашнему голу на счету Роберта стало 43 гола за календарный год в Бундеслиге. Он побил рекорд Мюллера (42), который держался с 1972 года.