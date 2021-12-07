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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эрнандес: «Левандовски заслужил «Золотой мяч», Месси был не так стабилен»

07 Декабря 2021 • 13:42 Комментировать (1)

Защитник национальной сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес не согласен с итогами голосования за «Золотой мяч». По его мнению, престижную индивидуальную награду должен был получить польский форвард Роберт Левандовски.

«Роберт заслужил «Золотой мяч». За плечами у Левандовски потрясающий сезон, он переписал историю.

Месси? Лионель добился триумфа на Кубке Америки, однако он не так стабилен, как Роберт», - приводит слова 25-летнего француза Kicker.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз. Левандовски отстал от аргентинского футболиста на 33 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски Люка Эрнандес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
A-LeXX
07 Декабря 2021 в 14:44
Если бы хоть один игрок Баварии сказал, что Месси заслуженно получил очередной ЗМ, вот тогда бы я точно офигел.
Зачем писать такую фигню. Сразу бы написали: все-все игроки и весь персонал Баварии недовольны, что награду получил не игрок Баварии.
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