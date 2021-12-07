Эрнандес: «Левандовски заслужил «Золотой мяч», Месси был не так стабилен»

Защитник национальной сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес не согласен с итогами голосования за «Золотой мяч». По его мнению, престижную индивидуальную награду должен был получить польский форвард Роберт Левандовски.

«Роберт заслужил «Золотой мяч». За плечами у Левандовски потрясающий сезон, он переписал историю.

Месси? Лионель добился триумфа на Кубке Америки, однако он не так стабилен, как Роберт», - приводит слова 25-летнего француза Kicker.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз. Левандовски отстал от аргентинского футболиста на 33 очка.