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Чемпионат Германии. Бундеслига

Жена Левандовски поддержала мужа после поражения в голосовании за «Золотой мяч»

30 Ноября 2021 • 13:04 Комментировать (3)

Анна Левандовска, супруга звездного форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, отреагировала на второе место мужа в голосовании за «Золотой мяч». Польский бомбардир уступил в борьбе за престижную награду Лионелю Месси.

«Моя любовь, ты для меня самый лучший. Горжусь тобой. Люблю тебя», - гласит сообщение Анны в инстаграм-аккаунте.

По итогам голосования Левандовски отстал от Месси на 33 балла. Этот «Золотой мяч» стал седьмым в коллекции аргентинского футболиста.

В 2021 году Лионель выиграл свой первый трофей со сборной Аргентины. Команда триумфовала на Кубке Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Анна Левандовска
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
30 Ноября 2021 в 14:14
Триумфом эту бледную игру сборной Аргентины назвать язык не поворачивается. И лучшим в её составе был отнюдь не карлик, а Де Мария!
A-LeXX
30 Ноября 2021 в 16:02
Сколько матчей сборной Аргентины ты посмотрел в этом году????
Как раз в этом году Аргентина играла очень круто! И Месси там лучший!
Советский
30 Ноября 2021 в 17:06
слабак этот Месси! Три чемпионата мира профукал,а это тебе не кубок америки,где соперники бразилия да уругвай! Мбаппе и то чемпион мира!
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