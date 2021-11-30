Жена Левандовски поддержала мужа после поражения в голосовании за «Золотой мяч»

Анна Левандовска, супруга звездного форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, отреагировала на второе место мужа в голосовании за «Золотой мяч». Польский бомбардир уступил в борьбе за престижную награду Лионелю Месси.

«Моя любовь, ты для меня самый лучший. Горжусь тобой. Люблю тебя», - гласит сообщение Анны в инстаграм-аккаунте.

По итогам голосования Левандовски отстал от Месси на 33 балла. Этот «Золотой мяч» стал седьмым в коллекции аргентинского футболиста.

В 2021 году Лионель выиграл свой первый трофей со сборной Аргентины. Команда триумфовала на Кубке Америки.