«Желаем поскорее дебютировать в Бундеслиге»: сборная России поздравила Лунёва с юбилеем

Российский голкипер Андрей Лунёв, который является игроком леверкузенского «Байера», отмечает день рождения. Сегодня, 13 ноября, вратарю исполнилось 30 лет. С праздником футболиста поздравила пресс-служба сборной России.

«Желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!», - гласит сообщение в твиттер-аккаунте национальной команды.

Напомним, что Лунёв в летнее трансферное окно покинул петербургский «Зенит» и присоединился к леверкузенскому «Байеру». Андрей заключил с «фармацевтами» контракт до середины 2023 года.

В текущем сезоне Бундеслиги россиянин пока не провел ни одного матча за леверкузенскую команду.