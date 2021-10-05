​«ПСЖ» ведёт переговоры с агентом Холанна

«ПСЖ» рассчитывает подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. Трансфер состоится в том случае, если нападающий Килиан Мбаппе уйдет из французского клуба.

До этого спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже приступил к переговорам с агентом 21-летнего игрока Мино Райолой, информирует в «Твиттере» журналист Николо Скира.

Сам Мбаппе не намерен оставаться в «ПСЖ». Его договор истекает следующим летом. Футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

СМИ писали, что в соглашении Холанна указаны отступные в размере 75 млн евро. «Боруссия» готова контактировать с любым клубом, который выберет норвежец.