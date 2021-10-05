Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 185 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«ПСЖ» ведёт переговоры с агентом Холанна

05 Октября 2021 • 22:14 Комментировать

«ПСЖ» рассчитывает подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. Трансфер состоится в том случае, если нападающий Килиан Мбаппе уйдет из французского клуба.

До этого спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже приступил к переговорам с агентом 21-летнего игрока Мино Райолой, информирует в «Твиттере» журналист Николо Скира.

Сам Мбаппе не намерен оставаться в «ПСЖ». Его договор истекает следующим летом. Футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

СМИ писали, что в соглашении Холанна указаны отступные в размере 75 млн евро. «Боруссия» готова контактировать с любым клубом, который выберет норвежец.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн ФК ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
22:14 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» ведёт переговоры с агентом Холанна
18:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассчитывает выиграть «Золотой мяч»
17:16 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» впервые за полтора года может собрать полный стадион
15:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Интерес «Баварии» - честь для меня»
09:29 · Германия. Бундеслига
Названы три гранда, которые претендуют на Нкунку 1
00:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски решил остаться в «Баварии» 1
04 Октября
09:53 · Германия. Бундеслига
Мюллер назвал причину домашнего поражения «Баварии» от «Айнтрахта»
09:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, почему «Бавария» проиграла «Айнтрахту»
08:14 · Германия. Бундеслига
Нкунку может продолжить карьеру в испанском гранде
03 Октября
22:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» настиг «Баварию» после разгрома «Арминии» 1
20:25 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» победил впервые в сезоне, и сразу - «Баварию»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Унион» обыграл «Майнц», пропустив первым
18:02 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» - «Айнтрахт» - 1:2 (завершён)
12:38 · Германия. Бундеслига
Розе: «Холлан – человек, а не машина»
02:38 · Германия. Бундеслига
Бавария - Айнтрахт: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
Все новости
Рекомендуем