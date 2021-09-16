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Бундеслига

Горетцка высказался о продлении контракта с «Баварией»

16 Сентября 2021 • 11:16 Комментировать

Хавбек Леон Горетцка, подписавший новое трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией», высказался о сделке.

«Я выиграл с клубом все, что только можно, за эти три года. Однако теперь мне хочется подтвердить этот успех на дистанции. Мне здесь очень комфортно. Я рад подписать новое соглашение», - передает слова полузащитника пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что новый контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

В стартовавшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Горетцка принял участие в четырех поединках, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горетцка
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