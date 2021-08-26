«Лацио» перехватил трансферную цель Моуринью

Римский «Лацио» всерьез нацелен на подписание полузащитника Филипа Костича, выступающего в немецкой Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт». Стороны в настоящий момент ведут активные переговоры, утверждает в твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Немецкий клуб планирует выручить с продажи 28-летнего серба 20 миллионов евро. Ожидается, что римляне сначала арендуют игрока, а после выкупят его за эту сумму.

Костич уже дал согласие на переезд в Рим. Он согласовал с «орлами» трудовое соглашение.

Ранее сообщалось об интересе к Филипу со стороны главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.