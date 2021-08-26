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Бундеслига

«Лацио» перехватил трансферную цель Моуринью

26 Августа 2021 • 10:21 Комментировать

Римский «Лацио» всерьез нацелен на подписание полузащитника Филипа Костича, выступающего в немецкой Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт». Стороны в настоящий момент ведут активные переговоры, утверждает в твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Немецкий клуб планирует выручить с продажи 28-летнего серба 20 миллионов евро. Ожидается, что римляне сначала арендуют игрока, а после выкупят его за эту сумму.

Костич уже дал согласие на переезд в Рим. Он согласовал с «орлами» трудовое соглашение.

Ранее сообщалось об интересе к Филипу со стороны главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Филип Костич Трансферы футбола - лето 2021
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