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Германия. Бундеслига

«Бавария» интересуется защитником «Ювентуса»

05 Августа 2021 • 00:51 Комментировать
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Согласно информации итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к правому защитнику «Ювентуса» Данило.

На данный момент известно, что туринский клуб не намерен продавать бразильца. По крайней мере, пока речь не пойдет о 30 миллионах евро. Необходимость в приобретении именно Данило выразил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн. Его команде нужен опытный футболист на правый фланг обороны, который составит достойную конкуренцию Бенжамену Павару.

Данило выступает за «Ювентус» с 2019 года. В прошлом сезоне он 34 раза выходил на поле в матчах Серии А.

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