«Андерлехт» арендовал нападающего «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее перебрался в «Андерлехт» на правах аренды, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

20-летний голландец проведет ближайший сезон в бельгийской команде. Контракт не предусматривает право выкупа. Переход обусловлен необходимостью игровой практики, которой в «Баварии» Зиркзее не хватает. Это подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

В стан чемпионов Германии молодой нападающий попал в 2017 году, но за первую команду провел пока всего 16 матчей. В январе этого года «Бавария» отдала Зиркзее в аренду в итальянскую «Парму», но там голландец появился на поле лишь в четырех играх.