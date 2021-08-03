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Германия. Бундеслига

«Андерлехт» арендовал нападающего «Баварии»

03 Августа 2021 • 22:26 Комментировать
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее перебрался в «Андерлехт» на правах аренды, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

20-летний голландец проведет ближайший сезон в бельгийской команде. Контракт не предусматривает право выкупа. Переход обусловлен необходимостью игровой практики, которой в «Баварии» Зиркзее не хватает. Это подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

В стан чемпионов Германии молодой нападающий попал в 2017 году, но за первую команду провел пока всего 16 матчей. В январе этого года «Бавария» отдала Зиркзее в аренду в итальянскую «Парму», но там голландец появился на поле лишь в четырех играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Андерлехт Джошуа Зиркзее Трансферы футбола - лето 2021
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