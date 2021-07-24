Головин помог «Монако» обыграть «Вольфсбург»

|
24 Июля 2021, 19:30,
|
|
Российский полузащитник Александр Головин помог своим результативным ударом «Монако» справиться с «Вольфсбургом» в товарищеском матче.
Монегаски продолжают готовиться к старту сезона в Лиге 1. Очередным соперником команды Нико Ковача на предсезонных сборах стал четвёртый клуб немецкой Бундеслиги по итогам прошлого сезона – «Вольфсбург».
Поединок, прошедший 24 июля в Австрии, завершился волевой победой французского коллектива – 2:1. Решающим голом в воротах «волков» в середине второго тайма отличился российский атакующий полузащитник Александр Головин.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Монако, Вольфсбург, Александр Головин