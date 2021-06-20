32-летний Хави Мартинес уехал доигрывать в Катар

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Испании Хави Мартинес продолжит играть в футбол в клубе «СК Катар». Об этом сообщила пресс-служба ближневосточного коллектива.

Для 32-летнего испанца «СК Катар» будет всего четвертым клубом в карьере. Ранее Мартинес на протяжении сезона поиграл во второй команде «Осасуны», шесть лет провел в «Атлетике» из Бильбао, а с 2012 года до нынешнего лета защищал цвета «Баварии». Также в его активе 17 матчей в составе национальной сборной Испании, с которой он выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Его новый клуб - шестикратный чемпион Катара, но последний трофей был завоеван в 2009 году.