​Контракт Беллингхема с «Боруссией» продлится сам

Талантливого полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема пресса стала регулярно связывать с интересом более статусных клубов. В этом смысле Bild сообщает радостную новость для всех фанатов «шмелей». 29 июня Беллингхему исполнится 18 лет, и его контракт с дортмундцами автоматически продлится ещё на два года. Таким образом, трудовое соглашение хавбека будет рассчитано до конца сезона 2024/2025. Этот момент поставит «Боруссию» в более выгодное положение на рынке.

В 46 матчах сезона 2020/2021 Джуд Беллингхем забил 4 гола и отдал 4 голевых паса. За последние 14 месяцев оценочная стоимость игрока по версии transfermarkt выросла с 11 до 55 миллионов евро.