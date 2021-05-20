Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Бавария» презентовала новую гостевую форму

20 Мая 2021, 12:21,

«Бавария» представила новую гостевую форму, в которой футболисты команды будут выходить на футбольное поле в следующем сезоне.

Футболка выполнена в чёрном цвете. На отдельных её участках можно рассмотреть узор. Надписи, а также эмблема, имеют золотистый цвет.

 

Следует отметить, что техническим спонсором «Баварии» является компания Adidas.

Ранее сообщалось, что над эмблемой «Баварии» в новом сезоне будут красоваться пять звёзд вместо четырёх, поскольку мюнхенцы смогли завоевать 30-й титул чемпиона с момента создания Бундеслиги в 1963 году.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола