«Бавария» презентовала новую гостевую форму

«Бавария» представила новую гостевую форму, в которой футболисты команды будут выходить на футбольное поле в следующем сезоне.

Футболка выполнена в чёрном цвете. На отдельных её участках можно рассмотреть узор. Надписи, а также эмблема, имеют золотистый цвет.

Следует отметить, что техническим спонсором «Баварии» является компания Adidas.

Ранее сообщалось, что над эмблемой «Баварии» в новом сезоне будут красоваться пять звёзд вместо четырёх, поскольку мюнхенцы смогли завоевать 30-й титул чемпиона с момента создания Бундеслиги в 1963 году.