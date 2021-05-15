«Барселона» отложит переговоры с Месси ради трансфера Холанна

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта обозначил главную цель клуба. «Сине-гранатовые» готовы пойти на серьезные траты, чтобы заполучить в свои ряды норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

Согласно данным The Sun, ради подписания 20-летнего футболиста каталонцы намерены отложить переговоры по новому контракту с аргентинцем Лионелем Месси. Договор 33-летнего игрока истекает по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанн провел 26 матчей, записав на свой счет 25 забитых мячей и пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года.