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Нагельсманн подпишет 5-летний контракт с «Баварией»

27 Апреля 2021, 10:33,

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях контракта, который тренер Юлиан Нагельсманн подпишет с мюнхенской «Баварией».

Согласно данным журналиста, 33-летний наставник, ныне работающий в «РБ Лейпциге», поставит подпись под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2026-го года. У руля команды Нагельсманн сменит Ханса-Дитера Флика, которого сватают на пост рулевого сборной Германии.

Действующее соглашение Нагельсманна с «быками» рассчитано до середины 2023-го года. Юлиан работает с командой из Лейпцига с лета 2019-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
27 Апреля 2021, 10:47

Тренер леп-топ в большом клубе интересная развязка ждет нас...

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