Нагельсманн подпишет 5-летний контракт с «Баварией»

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях контракта, который тренер Юлиан Нагельсманн подпишет с мюнхенской «Баварией».

Согласно данным журналиста, 33-летний наставник, ныне работающий в «РБ Лейпциге», поставит подпись под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2026-го года. У руля команды Нагельсманн сменит Ханса-Дитера Флика, которого сватают на пост рулевого сборной Германии.

Действующее соглашение Нагельсманна с «быками» рассчитано до середины 2023-го года. Юлиан работает с командой из Лейпцига с лета 2019-го года.