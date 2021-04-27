Нагельсманн подпишет 5-летний контракт с «Баварией»

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27 Апреля 2021, 10:33,
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Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях контракта, который тренер Юлиан Нагельсманн подпишет с мюнхенской «Баварией».
Согласно данным журналиста, 33-летний наставник, ныне работающий в «РБ Лейпциге», поставит подпись под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2026-го года. У руля команды Нагельсманн сменит Ханса-Дитера Флика, которого сватают на пост рулевого сборной Германии.
Действующее соглашение Нагельсманна с «быками» рассчитано до середины 2023-го года. Юлиан работает с командой из Лейпцига с лета 2019-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Юлиан Нагельсманн
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