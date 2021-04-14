«Бавария» решила купить Холанна

Мюнхенская «Бавария» заявила об интересе к норвежскому форварду Эрлингу Холанну, ныне выступающему за дортмундскую «Боруссию». Об этом информирует таблоид Daily Mail.

Согласно сведениям источника, чемпион Германии предпримет попытку заполучить 20-летнего бомбардира летом 2022-го года, когда начнет действовать пункт о сумме отступных. Мюнхенцы рассматривают Холанна в качестве замены 32-летнему поляку Роберту Левандовски.

Ранее сообщалось, что в услугах Эрлинга заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Эти клубы готовы побороться за голеадора в ближайшее трансферное окно.