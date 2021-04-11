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Вейналдум был предложен «Баварии», мюнхенцы отказались

11 Апреля 2021, 19:28,

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум был предложен мюнхенской «Баварии».

Как сообщает AZ, немецкий клуб отказался от этой идеи сразу по двум причинам. Во-первых, это зарплата голландского футболиста, «Бавария» не готова платить столько денег полузащитнику в период пандемии коронавируса. Во-вторых, это возраст Вейналдума, мюнхенцы взяли курс на омоложение состава и не собираются подписывать контракт с 30-летним футболистом.

Отметим, что контракт Вейналдума с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона, таким образом, он может достаться своему новому клубу бесплатно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Бавария, Джорджиньо Вейналдум
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