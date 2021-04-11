Вейналдум был предложен «Баварии», мюнхенцы отказались

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум был предложен мюнхенской «Баварии».

Как сообщает AZ, немецкий клуб отказался от этой идеи сразу по двум причинам. Во-первых, это зарплата голландского футболиста, «Бавария» не готова платить столько денег полузащитнику в период пандемии коронавируса. Во-вторых, это возраст Вейналдума, мюнхенцы взяли курс на омоложение состава и не собираются подписывать контракт с 30-летним футболистом.

Отметим, что контракт Вейналдума с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона, таким образом, он может достаться своему новому клубу бесплатно.