Коман отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта

Вингер «Баварии» Кингсли Коман отклонил предложение мюнхенцев о продлении контракта.

Как сообщает Kicker, руководство «Баварии» планировало продлить с французским футболистом соглашение до 2026 года, но получило отказ. Отмечается, что летом заманчивое предложение Коману сделал «Манчестер Юнайтед».

24-летний Коман сыграл девятнадцать матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне чемпионата Германии, забил три гола и отдал десять голевых передач. Контракт Кингсли с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в пятьдесят пять миллионов евро.