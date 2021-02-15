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​Гладбахская «Боруссия» анонсировала переход своего тренера в «Боруссию» из Дортмунда

15 Февраля 2021, 17:37,

Главный тренер гладбахской «Боруссии» Марко Розе со следующего сезона будет рулевым «Боруссии» из Дортмунда. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Мёнхенгладбаха.

«За последние несколько недель мы много обсуждали будущее Марко. К сожалению, он решил воспользоваться пунктом его контракта и летом перейти в «Боруссию» из Дортмунда», - рассказал спортивный директор «жеребцов» Макс Эберл.

Марко Розе занял тренерский мостик мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2019 года. Ему удалось вывести команду в Лигу чемпионов и даже выйти из группы. В 1/8 финала «жеребцы» сыграют против «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Боруссия Мёнхенгладбах, Марко Розе
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