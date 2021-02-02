«Хоффенхайм» подписал нападающего «Ренна»

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02 Февраля 2021, 09:09,
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«Хоффенхайм» усилил атакующую линию 18-летним французским нападающим Жоржиньо Рюттером, ранее выступавшим у себя на родине за «Ренн».
Как сообщила пресс-служба немецкого клуба, с перспективным форвардом подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2025-го года. Финансовая сторона сделки пока не разглашается.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рюттер сыграл четыре встречи, не отметившись голевыми действиями.
По итогам 19 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал 22 очка и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ренн, Хоффенхайм, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Жоржиньо Рюттер
Ну, не особо забивной форвард, но в Хоофенхайме, видимо, виднее, зачем он им нужен... Плюс молодой, может, раззабивается ещё.