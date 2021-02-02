«Хоффенхайм» подписал нападающего «Ренна»

«Хоффенхайм» усилил атакующую линию 18-летним французским нападающим Жоржиньо Рюттером, ранее выступавшим у себя на родине за «Ренн».

Как сообщила пресс-служба немецкого клуба, с перспективным форвардом подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2025-го года. Финансовая сторона сделки пока не разглашается.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рюттер сыграл четыре встречи, не отметившись голевыми действиями.

По итогам 19 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал 22 очка и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.