Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Парма» арендовала Зиркзее с правом выкупа

01 Февраля 2021, 21:18,

Global Look Press

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее перешёл в «Парму» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, аренда молодого футболиста рассчитана до конца сезона, в соглашении предусмотрено право выкупа Зиркзее.

19-летний голландец сыграл лишь семнадцать матчей за «Баварию» за всё время, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. По неофициальной информации, «Парма» сможет выкупить Зиркзее за пятнадцать миллионов евро.

После двадцати туров «Парма» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе тринадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Парма, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Джошуа Зиркзее
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола