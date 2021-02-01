«Парма» арендовала Зиркзее с правом выкупа

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее перешёл в «Парму» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, аренда молодого футболиста рассчитана до конца сезона, в соглашении предусмотрено право выкупа Зиркзее.

19-летний голландец сыграл лишь семнадцать матчей за «Баварию» за всё время, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. По неофициальной информации, «Парма» сможет выкупить Зиркзее за пятнадцать миллионов евро.

После двадцати туров «Парма» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе тринадцать очков.